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在售 - Savoie, France - ¥7,160,241
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Savoie, France

Meribel, Savoie, Rhone Alpes

约¥7,160,241
原货币价格 $1,130,160
公寓

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  • 2
    卧室
  • 2
    浴室 (2 全卫)
  • 753
    平方英尺 (753.0 平方英尺)

房产描述

Exceptional development of 15 apartments located in Le Plateau, Méribel

联系方式

经纪公司：
Knight Frank
代理经纪:
Roddy Aris
+44 20 7861 1727

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