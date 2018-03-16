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在售 - Spain - ¥32,929,654
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28016 - Spain

Nueva España, Chamartín, Madrid

约¥32,929,654
原货币价格 $5,197,559
公寓

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  • 9
    卧室
  • 9
    浴室 (9 全卫)
  • 15005
    平方英尺 (15005.0 平方英尺)

房产描述

For sale exclusive superb building with two duplexes in Nueva España

联系方式

经纪公司：
Knight Frank
代理经纪:
Residencial Madrid
+34 914 313 131

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