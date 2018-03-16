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28016 - Spain Nueva España, Chamartín, Madrid 约¥32,929,654 原货币价格 $5,197,559 公寓 详情 9 卧室

9 浴室 (9 全卫)

15005 平方英尺 (15005.0 平方英尺) 房产描述 For sale exclusive superb building with two duplexes in Nueva España 联系方式 经纪公司： Knight Frank 了解更多信息 代理经纪: Residencial Madrid +34 914 313 131 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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