在售 - Arezzo, Italy - ¥12,544,633 免费询盘

Arezzo, Italy Monterchi, Arezzo, Tuscany 约¥12,544,633 原货币价格 $1,980,023 详情 7 卧室

8 浴室 (8 全卫)

5490 平方英尺 (5490.0 平方英尺) 房产描述 Tastefully refurbished Manor house for sale in Monterchi, Tuscany 联系方式 经纪公司： Knight Frank 了解更多信息 代理经纪: Amy Redfern +44 (0)20 7861 1057 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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