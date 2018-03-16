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在售 - Arezzo, Italy - ¥12,544,633
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Arezzo, Italy

Monterchi, Arezzo, Tuscany

约¥12,544,633
原货币价格 $1,980,023

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  • 7
    卧室
  • 8
    浴室 (8 全卫)
  • 5490
    平方英尺 (5490.0 平方英尺)

房产描述

Tastefully refurbished Manor house for sale in Monterchi, Tuscany

联系方式

经纪公司：
Knight Frank
代理经纪:
Amy Redfern
+44 (0)20 7861 1057

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