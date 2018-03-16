在售 - Savoie, France - ¥14,016,691 免费询盘

Savoie, France Meribel, Savoie, Rhone Alpes 约¥14,016,691 原货币价格 $2,212,370 公寓 详情 4 卧室

4 浴室 (4 全卫)

753 平方英尺 (753.0 平方英尺) 房产描述 Exceptional development of 15 apartments located in Le Plateau, Méribel 联系方式 经纪公司： Knight Frank 了解更多信息 代理经纪: Roddy Aris +44 20 7861 1727 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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