在售 - Hong Kong - ¥20,202,239 免费询盘

Hong Kong The Legend, Tai Hang Drive, Island East 约¥20,202,239 原货币价格 $3,188,686 公寓 详情 3 卧室

2 浴室 (2 全卫)

1172 平方英尺 (1172.0 平方英尺) 房产描述 Prestigious apartment at Mid-Levels East 联系方式 经纪公司： Knight Frank 了解更多信息 代理经纪: Residential Dept +852 2877 5511 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

学校

餐馆/酒吧

便利店/超市

交通 重新设置 重新设置 地图中间