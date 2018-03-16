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在售 - Hong Kong - ¥20,202,239
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Hong Kong

The Legend, Tai Hang Drive, Island East

约¥20,202,239
原货币价格 $3,188,686
公寓

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  • 3
    卧室
  • 2
    浴室 (2 全卫)
  • 1172
    平方英尺 (1172.0 平方英尺)

房产描述

Prestigious apartment at Mid-Levels East

联系方式

经纪公司：
Knight Frank
代理经纪:
Residential Dept
+852 2877 5511

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