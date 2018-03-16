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在售 - Savoie, France - ¥14,504,728
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Savoie, 73550 - France

Meribel Mottaret, Savoie, Rhone Alpes

约¥14,504,728
原货币价格 $2,289,401
公寓

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  • 6
    卧室
  • 6
    浴室 (6 全卫)
  • 1948
    平方英尺 (1948.0 平方英尺)

房产描述

A fantastic family apartment for sale in Meribel Mottaret

联系方式

经纪公司：
Knight Frank
代理经纪:
Roddy Aris
+44 20 7861 1727

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