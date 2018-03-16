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Savoie, 73550 - France Meribel Mottaret, Savoie, Rhone Alpes 约¥14,504,728 原货币价格 $2,289,401 公寓 详情 6 卧室

6 浴室 (6 全卫)

1948 平方英尺 (1948.0 平方英尺) 房产描述 A fantastic family apartment for sale in Meribel Mottaret 联系方式 经纪公司： Knight Frank 了解更多信息 代理经纪: Roddy Aris +44 20 7861 1727 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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