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在售 - Arezzo, Italy - ¥8,624,430
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Arezzo, Italy

Pozzo Della Chiana, Arezzo, Tuscany

约¥8,624,430
原货币价格 $1,361,265

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  • 6
    卧室
  • 4
    浴室 (4 全卫)
  • 2949
    平方英尺 (2949.0 平方英尺)

房产描述

5 bedroom Villa for sale in Pozzo della Chiana, Tuscany

联系方式

经纪公司：
Knight Frank
代理经纪:
Amy Redfern
+44 (0)20 7861 1057

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Amy Redfern
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