在售 - Arezzo, Italy - ¥8,624,430 免费询盘

Arezzo, Italy Pozzo Della Chiana, Arezzo, Tuscany 约¥8,624,430 原货币价格 $1,361,265 详情 6 卧室

4 浴室 (4 全卫)

2949 平方英尺 (2949.0 平方英尺) 房产描述 5 bedroom Villa for sale in Pozzo della Chiana, Tuscany 联系方式 经纪公司： Knight Frank 了解更多信息 代理经纪: Amy Redfern +44 (0)20 7861 1057 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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