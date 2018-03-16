高端地产新闻
新建楼盘
ENGLISHESPAÑOL
在售 - Santa Barbara, CA, United States - ¥7,279,604
免费询盘

Santa Barbara, CA, 93101 - United States

428 E Victoria Street

约¥7,279,604
原货币价格 $1,149,000
独立家庭住宅

详情

  • 2
    卧室
  • 1
    浴室 (1 全卫)

房产描述

428 E Victoria Street Residential income duplex! Live in one side and rent out the other or purchase as an excellent investment in downtown Santa Barbara. Both units are 2bed/1bath's. 2-car garage and laundry on site.

上市日期: 2017年11月22日

联系方式

分部：
Mike Richardson, Realtors
代理经纪:
Mike Richardson
(805)963-1704

联系方式

分部：
Mike Richardson, Realtors
代理经纪:
Mike Richardson
(805)963-1704

周边设施

周边设施
查看这一地区的更多物业
联系销售团队
_