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Santa Barbara, CA, 93101 - United States 428 E Victoria Street 约¥7,279,604 原货币价格 $1,149,000 独立家庭住宅 详情 2 卧室

1 浴室 (1 全卫) 房产描述 428 E Victoria Street Residential income duplex! Live in one side and rent out the other or purchase as an excellent investment in downtown Santa Barbara. Both units are 2bed/1bath's. 2-car garage and laundry on site. 联系方式 分部： Mike Richardson, Realtors 了解更多信息 代理经纪: Mike Richardson (805)963-1704 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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