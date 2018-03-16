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在售 - Ventura, CA, United States - ¥10,130,624
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Ventura, CA, 93001 - United States

1918 Hillcrest Drive

约¥10,130,624
原货币价格 $1,599,000
独立家庭住宅

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  • 4
    卧室
  • 2.5
    浴室 (2 全卫, 1 半卫)
  • 4000
    平方英尺

房产描述

Unique Ventura hillside home. 3 stories of ocean views. Clear redwood vaulted ceilings & exterior. 4 BR, 2 BA., 2 fireplaces, 4 decks. Approx 4000 sq ft per seller. 0ver 9000 sq. ft. lot.

上市日期: 2017年11月21日

联系方式

分部：
RE/MAX Gold Coast - Ventura
代理经纪:
Fred Evans
(805)339-3502

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分部：
RE/MAX Gold Coast - Ventura
代理经纪:
Fred Evans
(805)339-3502

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