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Ventura, CA, 93001 - United States 1918 Hillcrest Drive 约¥10,130,624 原货币价格 $1,599,000 独立家庭住宅 详情 4 卧室

2.5 浴室 (2 全卫, 1 半卫)

4000 平方英尺 房产描述 Unique Ventura hillside home. 3 stories of ocean views. Clear redwood vaulted ceilings & exterior. 4 BR, 2 BA., 2 fireplaces, 4 decks. Approx 4000 sq ft per seller. 0ver 9000 sq. ft. lot. 联系方式 分部： RE/MAX Gold Coast - Ventura 了解更多信息 代理经纪: Fred Evans (805)339-3502 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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