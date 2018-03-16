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Greeley, CO, 80634 - United States 959 59th Ave 约¥12,557,159 原货币价格 $1,982,000 土地 详情 2.6 英亩 房产描述 Vacant Land/Lots - Greeley, CO 联系方式 分部： RE/MAX Alliance - Greeley 了解更多信息 代理经纪: RE/MAX Alliance - Greeley (970)330-5000 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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