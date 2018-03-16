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在售 - Greeley, CO, United States - ¥12,557,159
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Greeley, CO, 80634 - United States

959 59th Ave

约¥12,557,159
原货币价格 $1,982,000
土地

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  • 2.6
    英亩

房产描述

Vacant Land/Lots - Greeley, CO

上市日期: 2017年8月4日

MLS ID: 828642

联系方式

分部：
RE/MAX Alliance - Greeley
代理经纪:
RE/MAX Alliance - Greeley
(970)330-5000

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