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在售 - Evans, CO, United States - ¥8,077,890
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Evans, CO, 80620 - United States

915 37th St

约¥8,077,890
原货币价格 $1,275,000
商业楼

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  • 0.57
    英亩

房产描述

Sale: Commercial/Industrial - Evans, CO

上市日期: 2017年6月20日

MLS ID: 823973

联系方式

分部：
RE/MAX Alliance - Greeley
代理经纪:
RE/MAX Alliance - Greeley
(970)330-5000

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