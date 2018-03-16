在售 - Evans, CO, United States - ¥8,077,890 免费询盘

Evans, CO, 80620 - United States 915 37th St 约¥8,077,890 原货币价格 $1,275,000 商业楼 详情 0.57 英亩 房产描述 Sale: Commercial/Industrial - Evans, CO 联系方式 分部： RE/MAX Alliance - Greeley 了解更多信息 代理经纪: RE/MAX Alliance - Greeley (970)330-5000 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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