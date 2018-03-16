在售 - Townsend, TN, United States - ¥16,757,662 免费询盘

Townsend, TN, 37882 - United States 1169 Little Round Top Way 约¥16,757,662 原货币价格 $2,645,000 独立家庭住宅 详情 5 卧室

5.5 浴室 (5 全卫, 1 半卫)

5133 平方英尺 (6.02 英亩) 房产描述 5BR/5.5BA | 5133 SF | 6.02 ACRES $2,645,000 | MLS #970664 Panoramic Views of Townsend & Wears Valley 联系方式 分部： Realty Executives Associates-Land Oak 了解更多信息 代理经纪: Pam Owen (865)607-0318 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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