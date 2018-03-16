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在售 - Townsend, TN, United States - ¥16,757,662
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Townsend, TN, 37882 - United States

1169 Little Round Top Way

约¥16,757,662
原货币价格 $2,645,000
独立家庭住宅

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  • 5
    卧室
  • 5.5
    浴室 (5 全卫, 1 半卫)
  • 5133
    平方英尺 (6.02 英亩)

房产描述

5BR/5.5BA | 5133 SF | 6.02 ACRES $2,645,000 | MLS #970664 Panoramic Views of Townsend & Wears Valley

上市日期: 2016年7月5日

MLS ID: 970664

联系方式

分部：
Realty Executives Associates-Land Oak
代理经纪:
Pam Owen
(865)607-0318

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代理经纪:
Pam Owen
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