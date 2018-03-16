在售 - Antibes, France - ¥30,618,141 免费询盘

Antibes, 06600 - France 约¥30,618,141 原货币价格 $4,832,713 独立家庭住宅 详情 5 卧室

4 浴室 (3 全卫, 2 半卫)

5920 平方英尺 房产描述 Located in a residential and quiet area of Antibes, charming provençal three-story villa of approx. 550 sqm. 5 bedrooms with bathroom or shower rooms and a lovely flat garden on a plot of land of approx. 2750 sqm with swimming pool and pool house. 联系方式 分部： Michaël Zingraf Real Estate 了解更多信息 代理经纪: Michaël Zingraf Cap d'Antibes +33 4 92 28 19 19 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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