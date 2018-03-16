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在售 - Antibes, France - ¥30,618,141
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Antibes, Alpes-Maritimes - ¥30,618,141
Antibes, 06600 - France
约¥30,618,141
原货币价格 $4,832,713
独立家庭住宅
详情
5
卧室
4
浴室 (3 全卫, 2 半卫)
5920
平方英尺
房产描述
Located in a residential and quiet area of Antibes, charming provençal three-story villa of approx. 550 sqm. 5 bedrooms with bathroom or shower rooms and a lovely flat garden on a plot of land of approx. 2750 sqm with swimming pool and pool house.
MLS ID: F1711221839700009
联系方式
分部：
Michaël Zingraf Real Estate
了解更多信息
代理经纪:
Michaël Zingraf Cap d'Antibes
+33 4 92 28 19 19
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分部：
Michaël Zingraf Real Estate
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代理经纪:
Michaël Zingraf Cap d'Antibes
+33 4 92 28 19 19
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