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在售 - Antibes, France - ¥30,618,141
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Antibes, 06600 - France

约¥30,618,141
原货币价格 $4,832,713
独立家庭住宅

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  • 5
    卧室
  • 4
    浴室 (3 全卫, 2 半卫)
  • 5920
    平方英尺

房产描述

Located in a residential and quiet area of Antibes, charming provençal three-story villa of approx. 550 sqm. 5 bedrooms with bathroom or shower rooms and a lovely flat garden on a plot of land of approx. 2750 sqm with swimming pool and pool house.

MLS ID: F1711221839700009

联系方式

分部：
Michaël Zingraf Real Estate
代理经纪:
Michaël Zingraf Cap d'Antibes
+33 4 92 28 19 19

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