Anthem Country Club, Henderson, NV, 89052 - United States
10 Brays Island Drive
约¥7,444,330
原货币价格 $1,175,000
独立家庭住宅
详情
4
卧室
4
浴室 (2 全卫, 1 半卫)
4005
平方英尺 (0.23 英亩)
房产描述
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