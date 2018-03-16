在售 - Henderson, NV, United States - ¥7,444,330 免费询盘

Anthem Country Club, Henderson, NV, 89052 - United States 10 Brays Island Drive 约¥7,444,330 原货币价格 $1,175,000 独立家庭住宅 详情 4 卧室

4 浴室 (2 全卫, 1 半卫)

4005 平方英尺 (0.23 英亩) 房产描述 BE WOWED! BE INSPIRED! A STYLE THATâS FRESH & CONTEMPORARY! SUPER ATTENTION TO EVERY PRECISE DETAIL! GORGEOUS, 1ST CLASS LUXURY REMODEL, UNDER CONSTRUCTION, NEW EVERYTHING INCLUDING NEW WALLS, BASE, FRONT DOOR, STAIRCASE RAILING, QUARTZ WATERFALL ISLAND RESTYLED KITCHEN, NEW GOURMET SS APPLS, 3 SLEEK MARBLE ENTERTAINMENT WALLS WITH ULTRAMODERN FIREPLACES! GOLF FAIRWAY & STRIP VIEWS. OVERSIZE STAND ALONE CASITA. EAST FACING REAR YARD, BE DAZZLED! 房产特征 健身室

瓦屋顶

地毯

燃气采暖燃料

景观

门廊

平台

水疗按摩浴缸 门卫

双层玻璃窗户

庭院

烧烤区

空调

微波炉

干衣机 联系方式 分部： BHHS Nevada Properties 了解更多信息 代理经纪: Ellen Fahr 702-458-8888 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

学校

餐馆/酒吧

便利店/超市

交通 重新设置 重新设置 地图中间