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在售 - Henderson, NV, United States - ¥7,444,330
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Anthem Country Club, Henderson, NV, 89052 - United States

10 Brays Island Drive

约¥7,444,330
原货币价格 $1,175,000
独立家庭住宅

详情

  • 4
    卧室
  • 4
    浴室 (2 全卫, 1 半卫)
  • 4005
    平方英尺 (0.23 英亩)

房产描述

BE WOWED! BE INSPIRED! A STYLE THATâS FRESH & CONTEMPORARY! SUPER ATTENTION TO EVERY PRECISE DETAIL! GORGEOUS, 1ST CLASS LUXURY REMODEL, UNDER CONSTRUCTION, NEW EVERYTHING INCLUDING NEW WALLS, BASE, FRONT DOOR, STAIRCASE RAILING, QUARTZ WATERFALL ISLAND RESTYLED KITCHEN, NEW GOURMET SS APPLS, 3 SLEEK MARBLE ENTERTAINMENT WALLS WITH ULTRAMODERN FIREPLACES! GOLF FAIRWAY & STRIP VIEWS. OVERSIZE STAND ALONE CASITA. EAST FACING REAR YARD, BE DAZZLED!

房产特征

  • 健身室
  • 瓦屋顶
  • 地毯
  • 燃气采暖燃料
  • 景观
  • 门廊
  • 平台
  • 水疗按摩浴缸
  • 门卫
  • 双层玻璃窗户
  • 庭院
  • 烧烤区
  • 空调
  • 微波炉
  • 干衣机

上市日期: 2017年11月20日

MLS ID: 1948317

联系方式

分部：
BHHS Nevada Properties
代理经纪:
Ellen Fahr
702-458-8888

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BHHS Nevada Properties
代理经纪:
Ellen Fahr
702-458-8888

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