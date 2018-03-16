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在售 - Brescia, Italy - ¥23,913,202
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Brescia, Italy

Salò, Brescia, Lombardy

约¥23,913,202
原货币价格 $3,774,418
公寓

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  • 5
    卧室
  • 5
    浴室 (5 全卫)
  • 7858
    平方英尺 (7858.0 平方英尺)

房产描述

5 bedroom apartment for sale in Salò, Lombardy

联系方式

经纪公司：
Knight Frank
代理经纪:
Amy Redfern
+44 (0)20 7861 1057

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