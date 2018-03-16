在售 - Brescia, Italy - ¥23,913,202 免费询盘

Brescia, Italy Salò, Brescia, Lombardy 约¥23,913,202 原货币价格 $3,774,418 公寓 详情 5 卧室

5 浴室 (5 全卫)

7858 平方英尺 (7858.0 平方英尺) 房产描述 5 bedroom apartment for sale in Salò, Lombardy 联系方式 经纪公司： Knight Frank 了解更多信息 代理经纪: Amy Redfern +44 (0)20 7861 1057 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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