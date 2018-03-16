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在售 - Switzerland - ¥19,453,542
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1802 - Switzerland

Geneva, Vaud

约¥19,453,542
原货币价格 $3,070,513
公寓

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  • 3
    卧室
  • 4
    浴室 (4 全卫)
  • 2669
    平方英尺 (2669.0 平方英尺)

房产描述

Splendid 4.5-room apartment with studio

联系方式

经纪公司：
Knight Frank
代理经纪:
Alex Koch de Gooreynd
+44 20 7861 1109

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