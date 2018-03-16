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在售 - Switzerland - ¥53,664,945
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Switzerland

Geneva, Right Bank

约¥53,664,945
原货币价格 $8,470,381
公寓

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  • 5
    卧室
  • 4
    浴室 (4 全卫)
  • 4973
    平方英尺 (4973.0 平方英尺)

房产描述

Outstanding attique apartment facing lake and Jet d'Eau

联系方式

经纪公司：
Knight Frank
代理经纪:
Alex Koch de Gooreynd
+44 20 7861 1109

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