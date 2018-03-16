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Switzerland Geneva, Right Bank 约¥53,664,945 原货币价格 $8,470,381 公寓 详情 5 卧室

4 浴室 (4 全卫)

4973 平方英尺 (4973.0 平方英尺) 房产描述 Outstanding attique apartment facing lake and Jet d'Eau 联系方式 经纪公司： Knight Frank 了解更多信息 代理经纪: Alex Koch de Gooreynd +44 20 7861 1109 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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