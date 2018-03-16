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在售 - Var, France - ¥46,258,325
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Var, 83120 - France

Sainte Maxime, Var, Provence

约¥46,258,325
原货币价格 $7,301,333

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  • 4
    卧室
  • 5
    浴室 (5 全卫)
  • 3444
    平方英尺 (3444.0 平方英尺)

房产描述

Fantastic villa with stunning sea view for sale in Sainte Maxime

联系方式

经纪公司：
Knight Frank
代理经纪:
Mark Harvey
+44 20 7861 5034

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