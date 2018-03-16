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在售 - Tai Tam, Hong Kong - ¥145,456,493
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Tai Tam, Hong Kong

约¥145,456,493
原货币价格 $22,958,597
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  • 4
    卧室
  • 4.5
    浴室 (4 全卫, 1 半卫)

房产描述

Hill top sea view townhouse with large private garden and roof terrace

MLS ID: F1711220839700016

联系方式

分部：
Landscope
代理经纪:
Michelle Chung
+852 98339509

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