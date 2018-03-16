在售 - Tai Tam, Hong Kong - ¥145,456,493 免费询盘

Tai Tam, Hong Kong 约¥145,456,493 原货币价格 $22,958,597 其他 详情 4 卧室

4.5 浴室 (4 全卫, 1 半卫) 房产描述 Hill top sea view townhouse with large private garden and roof terrace 联系方式 分部： Landscope 了解更多信息 代理经纪: Michelle Chung +852 98339509 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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