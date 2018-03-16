在售 - Haute Savoie, France - ¥43,122,165 免费询盘

Haute Savoie, 74120 - France Megeve, Haute Savoie, Rhone Alpes 约¥43,122,165 原货币价格 $6,806,327 详情 7 卧室

5 浴室 (5 全卫)

3122 平方英尺 (3122.0 平方英尺) 房产描述 An exceptional family chalet close the centre of Megève and the ski lift 联系方式 经纪公司： Knight Frank 了解更多信息 代理经纪: Laetitia Hodson +44 (0)20 7861 1083 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

学校

餐馆/酒吧

便利店/超市

交通 重新设置 重新设置 地图中间