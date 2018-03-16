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在售 - Spain - ¥11,368,568
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29680 - Spain

Estepona, Malaga

约¥11,368,568
原货币价格 $1,794,395

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  • 3
    卧室
  • 4
    浴室 (4 全卫)
  • 380.0
    英亩

房产描述

Single Level Villa near Beach

联系方式

经纪公司：
Knight Frank
代理经纪:
Mark Harvey
+44 20 7861 5034

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