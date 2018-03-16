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在售 - Haute Savoie, France - ¥8,232,415
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Haute Savoie, 74120 - France

Megeve, Haute Savoie, Rhone Alpes

约¥8,232,415
原货币价格 $1,299,390
公寓

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  • 4
    卧室
  • 2
    浴室 (2 全卫)
  • 1076
    平方英尺 (1076.0 平方英尺)

房产描述

A lovely 4 bed apartment close to Le Jaillet, Megève

联系方式

经纪公司：
Knight Frank
代理经纪:
Laetitia Hodson
+44 (0)20 7861 1083

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