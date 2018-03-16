在售 - Haute Savoie, France - ¥8,232,415 免费询盘

Haute Savoie, 74120 - France Megeve, Haute Savoie, Rhone Alpes 约¥8,232,415 原货币价格 $1,299,390 公寓 详情 4 卧室

2 浴室 (2 全卫)

1076 平方英尺 (1076.0 平方英尺) 房产描述 A lovely 4 bed apartment close to Le Jaillet, Megève 联系方式 经纪公司： Knight Frank 了解更多信息 代理经纪: Laetitia Hodson +44 (0)20 7861 1083 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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