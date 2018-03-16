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55000 - Malaysia 26, Jalan U Thant, Taman U Thant 约¥8,919,739 原货币价格 $1,407,876 联排别墅 详情 5 卧室

6 浴室 (6 全卫) 房产描述 4 bed Embassy Row apartment in the lovey and green enclave of Taman U-Thant 联系方式 经纪公司： Knight Frank 了解更多信息 代理经纪: Jason Lee 0125939230 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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