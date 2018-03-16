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在售 - Malaysia - ¥8,919,739
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55000 - Malaysia

26, Jalan U Thant, Taman U Thant

约¥8,919,739
原货币价格 $1,407,876
联排别墅

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  • 5
    卧室
  • 6
    浴室 (6 全卫)

房产描述

4 bed Embassy Row apartment in the lovey and green enclave of Taman U-Thant

联系方式

经纪公司：
Knight Frank
代理经纪:
Jason Lee
0125939230

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