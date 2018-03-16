在售 - Haute-savoie, France - ¥34,497,734 免费询盘

Haute-savoie, 74120 - France Megeve, Haute-savoie, Rhone-alpes 约¥34,497,734 原货币价格 $5,445,062 详情 5 卧室

2486 平方英尺 (2486.0 平方英尺) 房产描述 An off plan chalet located in the heart of Megève 联系方式 经纪公司： Knight Frank 了解更多信息 代理经纪: Laetitia Hodson +44 (0)20 7861 1083 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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