高端地产新闻
新建楼盘
ENGLISHESPAÑOL
在售 - Haute-savoie, France - ¥34,497,734
免费询盘

Haute-savoie, 74120 - France

Megeve, Haute-savoie, Rhone-alpes

约¥34,497,734
原货币价格 $5,445,062

详情

  • 5
    卧室
  • 2486
    平方英尺 (2486.0 平方英尺)

房产描述

An off plan chalet located in the heart of Megève

联系方式

经纪公司：
Knight Frank
代理经纪:
Laetitia Hodson
+44 (0)20 7861 1083

联系方式

经纪公司：
Knight Frank
代理经纪:
Laetitia Hodson
+44 (0)20 7861 1083

周边设施

周边设施
查看这一地区的更多物业
联系销售团队
_