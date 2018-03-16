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在售 - Spain - ¥16,856,845
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28006 - Spain

Castellana, Salamanca, Madrid

约¥16,856,845
原货币价格 $2,660,655
公寓

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  • 3
    卧室
  • 3
    浴室 (3 全卫)
  • 3767
    平方英尺 (3767.0 平方英尺)

房产描述

For sale apartment to renovate with terrace in Salamanca’s district

联系方式

经纪公司：
Knight Frank
代理经纪:
Residencial Madrid
+34 914 313 131

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