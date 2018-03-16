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28006 - Spain Castellana, Salamanca, Madrid 约¥16,856,845 原货币价格 $2,660,655 公寓 详情 3 卧室

3 浴室 (3 全卫)

3767 平方英尺 (3767.0 平方英尺) 房产描述 For sale apartment to renovate with terrace in Salamanca’s district 联系方式 经纪公司： Knight Frank 了解更多信息 代理经纪: Residencial Madrid +34 914 313 131 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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