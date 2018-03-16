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在售 - Spain - ¥29,009,457
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28023 - Spain

Valdemarín, Moncloa, Madrid

约¥29,009,457
原货币价格 $4,578,802

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  • 6
    卧室
  • 6
    浴室 (6 全卫)
  • 10570
    平方英尺 (10570.0 平方英尺)

房产描述

For sale renovated detached chalet with swimming pool in Valdemarin

联系方式

经纪公司：
Knight Frank
代理经纪:
Residencial Madrid
+34 914 313 131

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