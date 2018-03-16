在售 - Spain - ¥29,009,457 免费询盘

28023 - Spain Valdemarín, Moncloa, Madrid 约¥29,009,457 原货币价格 $4,578,802 详情 6 卧室

6 浴室 (6 全卫)

10570 平方英尺 (10570.0 平方英尺) 房产描述 For sale renovated detached chalet with swimming pool in Valdemarin 联系方式 经纪公司： Knight Frank 了解更多信息 代理经纪: Residencial Madrid +34 914 313 131 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

学校

餐馆/酒吧

便利店/超市

交通 重新设置 重新设置 地图中间