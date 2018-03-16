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在售 - Spain - ¥10,584,532
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29600 - Spain

Marbella, Malaga

约¥10,584,532
原货币价格 $1,670,644
公寓

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  • 3
    卧室
  • 3
    浴室 (3 全卫)
  • 215.0
    英亩

房产描述

New Golden Mile Ground Floor Apartment

联系方式

经纪公司：
Knight Frank
代理经纪:
Mark Harvey
+44 20 7861 5034

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