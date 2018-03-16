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在售 - Mccall, ID, United States - ¥8,394,670
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Mccall, ID, 83638 - United States

109 River Ranch Road

约¥8,394,670
原货币价格 $1,325,000
独立家庭住宅

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  • 3
    卧室
  • 3.5
    浴室 (3 全卫, 1 半卫)
  • 4.12
    英亩

房产描述

WATERFRONT HOME IN RIVER RANCH Quality, single level home on Osprey Lake in River Ranch. 3 BR, 3.5 BA w/4-car garage. Granite, tile, heated floors, fireplace + owner amenities: clubhouse, pool, members cabin & boat slip. $1,325,000 MLS# 526350

上市日期: 2017年11月21日

MLS ID: 526350

联系方式

分部：
McCall Real Estate Company
代理经纪:
Jean Odmark
(208)634-9280

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分部：
McCall Real Estate Company
代理经纪:
Jean Odmark
(208)634-9280

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