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Mccall, ID, 83638 - United States 109 River Ranch Road 约¥8,394,670 原货币价格 $1,325,000 独立家庭住宅 详情 3 卧室

3.5 浴室 (3 全卫, 1 半卫)

4.12 英亩 房产描述 WATERFRONT HOME IN RIVER RANCH Quality, single level home on Osprey Lake in River Ranch. 3 BR, 3.5 BA w/4-car garage. Granite, tile, heated floors, fireplace + owner amenities: clubhouse, pool, members cabin & boat slip. $1,325,000 MLS# 526350 联系方式 分部： McCall Real Estate Company 了解更多信息 代理经纪: Jean Odmark (208)634-9280 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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