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在售 - North Chatham, MA, United States - ¥8,838,162
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North Chatham, MA, 02650 - United States

105 Fox Hill Road

约¥8,838,162
原货币价格 $1,395,000
独立家庭住宅

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  • 3
    卧室
  • 3.5
    浴室 (3 全卫, 1 半卫)
  • 2055
    平方英尺 (0.47 英亩)

房产描述

Farm House, Single Family Residence - North Chatham, MA Charming renovated Farmhouse abutting Eastward Ho golf course; a very short walk to the landing on Crows Pond. Excellent summer rental history.

上市日期: 2017年11月2日

MLS ID: 21716856

联系方式

分部：
William Raveis Real Estate Chatham
代理经纪:
William Raveis Real Estate Chatham
(508)945-7777

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