在售 - North Chatham, MA, United States - ¥8,838,162 免费询盘

North Chatham, MA, 02650 - United States 105 Fox Hill Road 约¥8,838,162 原货币价格 $1,395,000 独立家庭住宅 详情 3 卧室

3.5 浴室 (3 全卫, 1 半卫)

2055 平方英尺 (0.47 英亩) 房产描述 Farm House, Single Family Residence - North Chatham, MA Charming renovated Farmhouse abutting Eastward Ho golf course; a very short walk to the landing on Crows Pond. Excellent summer rental history. 联系方式 分部： William Raveis Real Estate Chatham 了解更多信息 代理经纪: William Raveis Real Estate Chatham (508)945-7777 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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