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在售 - Lavallette, NJ, United States - ¥7,285,940
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Lavallette, NJ, 08735 - United States

195 Pershing Boulevard

约¥7,285,940
原货币价格 $1,150,000
独立家庭住宅

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  • 5
    卧室
  • 2.5
    浴室 (2 全卫, 1 半卫)
  • 2260
    平方英尺

房产描述

Custom,Raised Ranch, Single Family,Detached - Lavallette, NJ BAY FRONT ON EXCLUSIVE WEST POINT ISLAND A CLASSIC RAISED RANCH JUST WAITING FOR YOUR TOUCH..3 BEDROOM ON MAIN FLOOR (INCLUDING MASTER) 1 1/2 BATHS, NEWER KITCHEN CABINETS W GRANITE COUNTERTOPS, SS APPLIANCES. OPEN FLOOR PLAN FEATURING LIVING/DINING AREA WITH 2 LARGE SLIDERS OPENING UP TO DECK WHERE YOU FIND UNOBSTRUCTED VIEWS OF THE BAY. A SECOND KITCHEN TWO ADDITIONAL BEDROOMS, FULL BATH, AND LIVING AREA, AND LAUNDRY ROOM, ACCESS TO 2 CAR GARAGE, SLIDERS WILL LEAD YOU TO PATIO...WHERE THE SUNSETS MAKE YOU FEEL LIKE YOU HAVE FOUND PARADISE.NOT INTO REMODELING?....HERE IS A GREAT LOCATION TO BUILD YOUR DREAM HOME..ITS ALL ABOUT LOCATION, LOCATION, LOCATION

上市日期: 2017年8月22日

MLS ID: 21732949

联系方式

分部：
Diane Turton, Realtors - Lavallette
代理经纪:
Barbara Montone
(201)404-6101

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分部：
Diane Turton, Realtors - Lavallette
代理经纪:
Barbara Montone
(201)404-6101

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