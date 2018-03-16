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Lavallette, NJ, 08735 - United States 195 Pershing Boulevard 约¥7,285,940 原货币价格 $1,150,000 独立家庭住宅 详情 5 卧室

2.5 浴室 (2 全卫, 1 半卫)

2260 平方英尺 房产描述 Custom,Raised Ranch, Single Family,Detached - Lavallette, NJ BAY FRONT ON EXCLUSIVE WEST POINT ISLAND A CLASSIC RAISED RANCH JUST WAITING FOR YOUR TOUCH..3 BEDROOM ON MAIN FLOOR (INCLUDING MASTER) 1 1/2 BATHS, NEWER KITCHEN CABINETS W GRANITE COUNTERTOPS, SS APPLIANCES. OPEN FLOOR PLAN FEATURING LIVING/DINING AREA WITH 2 LARGE SLIDERS OPENING UP TO DECK WHERE YOU FIND UNOBSTRUCTED VIEWS OF THE BAY. A SECOND KITCHEN TWO ADDITIONAL BEDROOMS, FULL BATH, AND LIVING AREA, AND LAUNDRY ROOM, ACCESS TO 2 CAR GARAGE, SLIDERS WILL LEAD YOU TO PATIO...WHERE THE SUNSETS MAKE YOU FEEL LIKE YOU HAVE FOUND PARADISE.NOT INTO REMODELING?....HERE IS A GREAT LOCATION TO BUILD YOUR DREAM HOME..ITS ALL ABOUT LOCATION, LOCATION, LOCATION 联系方式 分部： Diane Turton, Realtors - Lavallette 了解更多信息 代理经纪: Barbara Montone (201)404-6101 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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