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在售 - Jamesport, NY, United States - ¥12,639,522
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Jamesport, NY, 11947 - United States

10 Morningside Ave

约¥12,639,522
原货币价格 $1,995,000
独立家庭住宅

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  • 3
    卧室
  • 2.5
    浴室 (2 全卫, 1 半卫)
  • 2395
    平方英尺

房产描述

Bayfront! Location! Locaton! Rare Find 1940'S Cape With Spectacular Bayviews. 147 Ft. Of Sandy Bay Beach. Also A Boat Dock. Great Room With Stone Fireplace. Room For Expansion!

上市日期: 2017年3月21日

MLS ID: 2922357

联系方式

分部：
Colony Realty
代理经纪:
Carll Austin
(631)722-5800

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(631)722-5800

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