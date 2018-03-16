在售 - Jamesport, NY, United States - ¥12,639,522 免费询盘

Jamesport, NY, 11947 - United States 10 Morningside Ave 约¥12,639,522 原货币价格 $1,995,000 独立家庭住宅 详情 3 卧室

2.5 浴室 (2 全卫, 1 半卫)

2395 平方英尺 房产描述 Bayfront! Location! Locaton! Rare Find 1940'S Cape With Spectacular Bayviews. 147 Ft. Of Sandy Bay Beach. Also A Boat Dock. Great Room With Stone Fireplace. Room For Expansion! 联系方式 分部： Colony Realty 了解更多信息 代理经纪: Carll Austin (631)722-5800 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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