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Delaware, 43015 - United States 8312 River Rock Lane 约¥11,403,446 原货币价格 $1,799,900 独立家庭住宅 详情 3 卧室

3 浴室 (3 全卫)

3501 平方英尺 房产描述 INCREDIBLE AND ONE-OF-A-KIND TWO-STORY RIVERFRONT HOME IN A SMALL, EXCLUSIVE GATED COMMUNITY WITH $2M+ HOMES. 4+ SCENIC ACRES WITH WOODS, RAVINES & BACKING TO THE RIVER. QUALITY & DESIGN UNMATCHED. ~5,200SF ON 3 FINISHED LEVELS OF UNIQUE & OPEN LIVING SPACES. TIMBER FRAMED STRUCTURE W/EXPOSED BEAMS AND 8" SOLID OAK FLOORS THROUGHOUT. LOFT/OWNER'S RETREAT HAS HIS/HERS WALK-IN CLOSETS & WHIRLPOOL BATH. 29 FOOT WOOD PLANKED CEILINGS IN "RUSTIC" BEAMED GREAT ROOM. GIANT KITCHEN/HEARTH RM W/WRAP AROUND CABINETS, MARBLE COUNTERS AND FIREPLACE. FULL, FINISHED WALK-OUT LOWER LEVEL. 3 COVERED DECKS/PATIO, PAVER COURTYARD 4+ CAR GARAGE & MORE! 联系方式 分部： RE/MAX CONNECTION 代理经纪: DeLena Ciamacco (614) 882-6725 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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