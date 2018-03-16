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在售 - Delaware, United States - ¥11,403,446
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Delaware, 43015 - United States

8312 River Rock Lane

约¥11,403,446
原货币价格 $1,799,900
独立家庭住宅

详情

  • 3
    卧室
  • 3
    浴室 (3 全卫)
  • 3501
    平方英尺

房产描述

INCREDIBLE AND ONE-OF-A-KIND TWO-STORY RIVERFRONT HOME IN A SMALL, EXCLUSIVE GATED COMMUNITY WITH $2M+ HOMES. 4+ SCENIC ACRES WITH WOODS, RAVINES & BACKING TO THE RIVER. QUALITY & DESIGN UNMATCHED. ~5,200SF ON 3 FINISHED LEVELS OF UNIQUE & OPEN LIVING SPACES. TIMBER FRAMED STRUCTURE W/EXPOSED BEAMS AND 8" SOLID OAK FLOORS THROUGHOUT. LOFT/OWNER'S RETREAT HAS HIS/HERS WALK-IN CLOSETS & WHIRLPOOL BATH. 29 FOOT WOOD PLANKED CEILINGS IN "RUSTIC" BEAMED GREAT ROOM. GIANT KITCHEN/HEARTH RM W/WRAP AROUND CABINETS, MARBLE COUNTERS AND FIREPLACE. FULL, FINISHED WALK-OUT LOWER LEVEL. 3 COVERED DECKS/PATIO, PAVER COURTYARD 4+ CAR GARAGE & MORE!

MLS ID: 217041595

联系方式

分部：
RE/MAX CONNECTION
代理经纪:
DeLena Ciamacco
(614) 882-6725

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代理经纪:
DeLena Ciamacco
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