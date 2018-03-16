在售 - Veyrier Du Lac, France - ¥20,608,364 免费询盘

Veyrier Du Lac, 74290 - France 约¥20,608,364 原货币价格 $3,252,788 独立家庭住宅 详情 5 卧室

4 浴室 (4 全卫)

2690 平方英尺 (0.791 英亩) 房产描述 Veyrier du lac, property with character: charming property with character approx. 250 m2 interior and a garden of 3.239 m2, 5 bedrooms, 4 bathrooms, fabulous view of the lake and mountains, swimming pool 联系方式 分部： Agence Clerc 了解更多信息 代理经纪: Agence Clerc 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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