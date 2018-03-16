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在售 - Veyrier Du Lac, France - ¥20,608,364
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Veyrier Du Lac, 74290 - France

约¥20,608,364
原货币价格 $3,252,788
独立家庭住宅

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  • 5
    卧室
  • 4
    浴室 (4 全卫)
  • 2690
    平方英尺 (0.791 英亩)

房产描述

Veyrier du lac, property with character: charming property with character approx. 250 m2 interior and a garden of 3.239 m2, 5 bedrooms, 4 bathrooms, fabulous view of the lake and mountains, swimming pool

上市日期: 2017年11月21日

MLS ID: 1711210416027169

联系方式

分部：
Agence Clerc
代理经纪:
Agence Clerc

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