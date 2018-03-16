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在售 - Midlevels West, Hong Kong - ¥13,737,557
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Midlevels West, Hong Kong

约¥13,737,557
原货币价格 $2,168,312
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  • 3
    卧室
  • 2
    浴室 (2 全卫)

房产描述

Practical 3-bedroom flat at convenient location

MLS ID: F1711210839700020

联系方式

分部：
Landscope
代理经纪:
Stephen Chan
+852 90933381

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