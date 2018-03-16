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Midlevels West, Hong Kong 约¥13,737,557 原货币价格 $2,168,312 其他 详情 3 卧室

2 浴室 (2 全卫) 房产描述 Practical 3-bedroom flat at convenient location 联系方式 分部： Landscope 了解更多信息 代理经纪: Stephen Chan +852 90933381 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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