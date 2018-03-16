在售 - Mason, WV, United States - ¥7,602,720 免费询盘

Na, Mason, WV, 25260 - United States 300 Us Route 35 约¥7,602,720 原货币价格 $1,200,000 土地 详情 102.0 英亩 房产描述 Business park, gated community, drag strip, and great for commercial farming. 联系方式 分部： Berkshire Hathaway Hs Ger 了解更多信息 代理经纪: Duke Jordan 304-415-0607 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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