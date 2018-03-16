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在售 - Mason, WV, United States - ¥7,602,720
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Na, Mason, WV, 25260 - United States

300 Us Route 35

约¥7,602,720
原货币价格 $1,200,000
土地

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  • 102.0
    英亩

房产描述

Business park, gated community, drag strip, and great for commercial farming.

上市日期: 2017年11月20日

MLS ID: 219264

联系方式

分部：
Berkshire Hathaway Hs Ger
代理经纪:
Duke Jordan
304-415-0607

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代理经纪:
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