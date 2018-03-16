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待售 - Park City, UT, United States - ¥16,789,340
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Apex Residences, Park City, UT, 84098 - United States

2700 High Mountain Rd

约¥16,789,340
原货币价格 $2,650,000
共管公寓

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  • 4
    卧室
  • 5
    浴室 (3 全卫, 1 半卫)
  • 2944
    平方英尺

房产特征

  • 景观
  • 报警系统
  • 草坪
  • 水疗按摩浴缸
  • 有线卫星电视
  • 私人停车位

MLS ID: 11704616

联系方式

分部：
BHHS Utah Properties - SV
代理经纪:
Tracey Jaret
435-901-2355

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分部：
BHHS Utah Properties - SV
代理经纪:
Tracey Jaret
435-901-2355

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