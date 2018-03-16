待售 - Park City, UT, United States - ¥16,789,340 免费询盘

Apex Residences, Park City, UT, 84098 - United States 2700 High Mountain Rd 约¥16,789,340 原货币价格 $2,650,000 共管公寓 详情 4 卧室

5 浴室 (3 全卫, 1 半卫)

2944 平方英尺 房产特征 景观

报警系统

草坪 水疗按摩浴缸

有线卫星电视

私人停车位 联系方式 分部： BHHS Utah Properties - SV 了解更多信息 代理经纪: Tracey Jaret 435-901-2355 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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