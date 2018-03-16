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在售 - Ephrata, PA, United States - ¥8,236,280
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Unknown, Ephrata, PA, 17522 - United States

1103 W West Main Street

约¥8,236,280
原货币价格 $1,300,000
土地

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  • 18.99
    英亩

房产描述

Unimproved property situated partly in the Ephrata Borough and partly in Ephrata Township containing 18.9860 acres more or less. Prime Development Property! Buyer must attain right-of-way access.

上市日期: 2014年12月1日

MLS ID: 1002663621

联系方式

分部：
Berkshire Hathaway HomeServices Homesale Realty
代理经纪:
Jeffrey M Rutt

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