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Unknown, Ephrata, PA, 17522 - United States 1103 W West Main Street 约¥8,236,280 原货币价格 $1,300,000 土地 详情 18.99 英亩 房产描述 Unimproved property situated partly in the Ephrata Borough and partly in Ephrata Township containing 18.9860 acres more or less. Prime Development Property! Buyer must attain right-of-way access. 联系方式 分部： Berkshire Hathaway HomeServices Homesale Realty 了解更多信息 代理经纪: Jeffrey M Rutt 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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