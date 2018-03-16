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在售 - Philippines - ¥7,307,303
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1799 - Philippines

Ayala Alabang Village, Barangay Ayala Alabang, Muntinlupa City

约¥7,307,303
原货币价格 $1,153,372
联排别墅

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  • 5
    卧室
  • 6
    浴室 (6 全卫)

房产描述

A five bedroom house for sale in Ayala Alabang Village.

联系方式

经纪公司：
Knight Frank
代理经纪:
Nathalia Tayab
752 2580 loc 396

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Nathalia Tayab
752 2580 loc 396

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