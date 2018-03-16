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28109 - Spain La Moraleja, Alcobendas, Madrid 约¥28,617,436 原货币价格 $4,516,926 详情 4 卧室

4 浴室 (4 全卫)

4036 平方英尺 (4036.0 平方英尺) 房产描述 Chalet unifamiliar con piscina privada y jardín en La Moraleja 联系方式 经纪公司： Knight Frank 了解更多信息 代理经纪: Residencial Madrid +34 914 313 131 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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