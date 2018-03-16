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在售 - Spain - ¥28,617,436
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28109 - Spain

La Moraleja, Alcobendas, Madrid

约¥28,617,436
原货币价格 $4,516,926

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  • 4
    卧室
  • 4
    浴室 (4 全卫)
  • 4036
    平方英尺 (4036.0 平方英尺)

房产描述

Chalet unifamiliar con piscina privada y jardín en La Moraleja

联系方式

经纪公司：
Knight Frank
代理经纪:
Residencial Madrid
+34 914 313 131

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