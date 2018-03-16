在售 - Goteborg, Sweden - ¥11,452,806 免费询盘

Goteborg, Sweden Skintebovägen 152 约¥11,452,806 原货币价格 $1,807,690 独立家庭住宅 详情 1797 平方英尺 (1.359 英亩) 房产描述 联系方式 分部： Residence Fastighetsmäkleri 了解更多信息 代理经纪: Residence Fastighetmäkleri +46706174404 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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