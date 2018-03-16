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在售 - Goteborg, Sweden - ¥11,452,806
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Goteborg, Sweden

Skintebovägen 152

约¥11,452,806
原货币价格 $1,807,690
独立家庭住宅

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  • 1797
    平方英尺 (1.359 英亩)

房产描述

上市日期: 2017年11月20日

MLS ID: 1711200519511653

联系方式

分部：
Residence Fastighetsmäkleri
代理经纪:
Residence Fastighetmäkleri
+46706174404

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