在售 - Midlevels East, Hong Kong - ¥44,445,039 免费询盘

Midlevels East, Hong Kong 约¥44,445,039 原货币价格 $7,015,127 其他 详情 3 卧室

3 浴室 (3 全卫) 房产描述 High efficiency 3-bedroom flat on prestigious Stubbs Road 联系方式 分部： Landscope 了解更多信息 代理经纪: Stephen Chan +852 90933381 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

学校

餐馆/酒吧

便利店/超市

交通 重新设置 重新设置 地图中间