高端地产新闻
新建楼盘
ENGLISHESPAÑOL
在售 - Midlevels East, Hong Kong - ¥44,445,039
免费询盘

Midlevels East, Hong Kong

约¥44,445,039
原货币价格 $7,015,127
其他

详情

  • 3
    卧室
  • 3
    浴室 (3 全卫)

房产描述

High efficiency 3-bedroom flat on prestigious Stubbs Road

MLS ID: F1711200838700001

联系方式

分部：
Landscope
代理经纪:
Stephen Chan
+852 90933381

联系方式

分部：
Landscope
代理经纪:
Stephen Chan
+852 90933381

周边设施

周边设施
查看这一地区的更多物业
联系销售团队
_