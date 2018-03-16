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在售 - Repulse Bay, Hong Kong - ¥19,798,244
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Repulse Bay, Hong Kong

约¥19,798,244
原货币价格 $3,124,920
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  • 2
    卧室
  • 2
    浴室 (2 全卫)

房产描述

2-bedroom garden view flat with full range of clubhouse facilities

MLS ID: F1711200838700003

联系方式

分部：
Landscope
代理经纪:
Stephen Chan
+852 90933381

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