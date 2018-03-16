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在售 - Boca Raton, United States - ¥14,540,202
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Boca Raton, 33432 - United States

425 N Ocean Boulevard #3

约¥14,540,202
原货币价格 $2,295,000
独立家庭住宅

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  • 4
    卧室
  • 4
    浴室 (4 全卫)
  • 7206
    平方英尺

房产描述

ARCHITECT DESIGNED TOWNHOME WITH PRIVATE POOL, ELEVATOR AND GARAGE ACROSS FROM THE BEACH AND RED REEF PARK. SPACIOUS ROOMS, HIGH CEILINGS, MARBLE FLOORS AND BEAUTIFULLY UPDATED. STUNNING OPEN KITCHEN WITH ADJOINING FAMILY ROOM AND BALCONY. SPACIOUS MASTER SUITE WITH OUTSTANDING NEW BATH WITH TUB, SHOWER AND LARGE DRESSING ROOM. EACH BEDROOM HAS IT'S OWN ENSUITE BATH. HIGH 11' CEILINGS IN LIVING AREAS. PRIVATE ELEVATOR ACCESSES ALL LEVELS. SEPARATE GUEST HOUSE/CABANA WITH PRIVATE POOL AND ENCLOSED PATIO. SPECTACULAR NEAR TOWN LIVING ON OCEAN BOULEVARD WITH PRIVACY LIKE A HOME AND THE EASE OF CONDOMINIUM LIVING AT IT'S FINEST. THREE FLOORS PLUS ROOF AREA.

MLS ID: F1711200246700001

联系方式

分部：
Premier Estate Properties
代理经纪:
Scot Karp
561.910.3579

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代理经纪:
Scot Karp
561.910.3579

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