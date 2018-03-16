在售 - Boca Raton, United States - ¥14,540,202 免费询盘

Boca Raton, 33432 - United States 425 N Ocean Boulevard #3 约¥14,540,202 原货币价格 $2,295,000 独立家庭住宅 详情 4 卧室

4 浴室 (4 全卫)

7206 平方英尺 房产描述 ARCHITECT DESIGNED TOWNHOME WITH PRIVATE POOL, ELEVATOR AND GARAGE ACROSS FROM THE BEACH AND RED REEF PARK. SPACIOUS ROOMS, HIGH CEILINGS, MARBLE FLOORS AND BEAUTIFULLY UPDATED. STUNNING OPEN KITCHEN WITH ADJOINING FAMILY ROOM AND BALCONY. SPACIOUS MASTER SUITE WITH OUTSTANDING NEW BATH WITH TUB, SHOWER AND LARGE DRESSING ROOM. EACH BEDROOM HAS IT'S OWN ENSUITE BATH. HIGH 11' CEILINGS IN LIVING AREAS. PRIVATE ELEVATOR ACCESSES ALL LEVELS. SEPARATE GUEST HOUSE/CABANA WITH PRIVATE POOL AND ENCLOSED PATIO. SPECTACULAR NEAR TOWN LIVING ON OCEAN BOULEVARD WITH PRIVACY LIKE A HOME AND THE EASE OF CONDOMINIUM LIVING AT IT'S FINEST. THREE FLOORS PLUS ROOF AREA. 联系方式 分部： Premier Estate Properties 了解更多信息 代理经纪: Scot Karp 561.910.3579 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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