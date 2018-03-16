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在售 - Savona, Italy - ¥43,906,208
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Savona, Italy

Alassio, Savona, Liguria

约¥43,906,208
原货币价格 $6,930,079

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  • 7
    卧室
  • 5
    浴室 (5 全卫)
  • 3897
    平方英尺 (3897.0 平方英尺)

房产描述

Elegant Victorian Villa for sale in Alassio, Liguria

联系方式

经纪公司：
Knight Frank
代理经纪:
Amy Redfern
+44 (0)20 7861 1057

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