在售 - Savona, Italy - ¥43,906,208 免费询盘

Savona, Italy Alassio, Savona, Liguria 约¥43,906,208 原货币价格 $6,930,079 详情 7 卧室

5 浴室 (5 全卫)

3897 平方英尺 (3897.0 平方英尺) 房产描述 Elegant Victorian Villa for sale in Alassio, Liguria 联系方式 经纪公司： Knight Frank 了解更多信息 代理经纪: Amy Redfern +44 (0)20 7861 1057 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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