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在售 - Savoie, France - ¥22,737,144
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Savoie, France

Courchevel Village, Savoie, Rhone Alpes

约¥22,737,144
原货币价格 $3,588,791

详情

  • 5
    卧室
  • 4
    浴室 (4 全卫)
  • 1679
    平方英尺 (1679.0 平方英尺)

房产描述

A lovely family chalet in Courchevel Village

联系方式

经纪公司：
Knight Frank
代理经纪:
Roddy Aris
+44 20 7861 1727

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Knight Frank
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Roddy Aris
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