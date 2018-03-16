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Savoie, France Courchevel Village, Savoie, Rhone Alpes 约¥22,737,144 原货币价格 $3,588,791 详情 5 卧室

4 浴室 (4 全卫)

1679 平方英尺 (1679.0 平方英尺) 房产描述 A lovely family chalet in Courchevel Village 联系方式 经纪公司： Knight Frank 了解更多信息 代理经纪: Roddy Aris +44 20 7861 1727 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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