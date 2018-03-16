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在售 - Spain - ¥33,713,697
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29670 - Spain

Marbella, Malaga

约¥33,713,697
原货币价格 $5,321,311

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  • 6
    卧室
  • 6
    浴室 (6 全卫)
  • 883.05
    英亩

房产描述

Fantastic Beachside Villa

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经纪公司：
Knight Frank
代理经纪:
Mark Harvey
+44 20 7861 5034

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