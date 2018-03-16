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在售 - Birmingham, AL, United States - ¥8,869,206
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Birmingham, AL, 35242 - United States

120 Connemara Trl

约¥8,869,206
原货币价格 $1,399,900
独立家庭住宅

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  • 5
    卧室
  • 6
    浴室 (6 全卫)
  • 8037
    平方英尺 (9.2 英亩)

房产描述

EXQUITSITE CUSTOM DESIGNED APPROXIMATELY 8,037 SQ FT ESTATE HOME NESTLED ON ALMOST 10 ACRES WITH 700 FT OF LAKEFRONT & MOUNTAIAN VIEW LIVING!! LOCATED IN THE PRIVATE GATED STONEGATE FARMS COMMUNITY! VAULTED CEILINGS--NEW KITCHEN/LAUNDRY/POWDER ROOM & FINISHED BASEMENT--2 BDRMS M/L--2 CAR M/L & 2 CAR BSMT GARAGE--2 FIREPLACES--BEAMED CEILINGS--SCREENED & COVERED PORCH--FLAGSTONE WALKWAY & PATIO FOR ENTERTAINING--FENCED PROPERTY WITH PRIVATE GATED DRIVEWAY--MASSIVE LIVING & ENTERTAINING AREA LOWER LEVEL--FAMILY ROOM--GUEST SUITE--OFFICE--EXERCISE ROOM--HARDWOODS--GENERATOR--ALARM--AN AMAZING ESTATE HOME CONVENIENT TO SHOPPING, SCHOOLS, CHURCHES & INTERSTATES

上市日期: 2017年11月16日

MLS ID: 800886

联系方式

分部：
RE/MAX Southern Homes 280
代理经纪:
Marcia Thompson
205-936-1438

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代理经纪:
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