房产描述

STUNNING SAGUARO STUDDED ESTATE! $1,450,000! Spectacular 5 Bedrooms 4 1/2 Baths Spanish Hacienda on Amazing 10.46 Acre Lot Bordering the Saguaro National Park! Grand and Inspiring 5123 Square Foot Floor Plan, Dramatic 15 ft. Ceilings, 4 Fireplaces, Gourmet Kitchen, Shimmering Pool! Hundreds of Huge Saguaros!