在售 - Oro Valley, AZ, United States - ¥20,812,446 免费询盘

在售 查看所有图片 关闭 630 W Calle Concordia - ¥20,812,446

Oro Valley, AZ, 85704 - United States 630 W Calle Concordia 约¥20,812,446 原货币价格 $3,285,000 独立家庭住宅 详情 6 卧室

4.5 浴室 (1 全卫, 7 半卫)

8186 平方英尺 (4.56 英亩) 房产描述 HACIENDA ESCONDIDA | Oro Valley 6,659 SF & 1,527 SF Guest House, 6 BR, 8 BA, Gated 4.6 Acres $3,285,000 | Text Code: T40302954 Standard Message and Data Rates May Apply. 联系方式 分部： Long Realty Company/Oro Valley 了解更多信息 代理经纪: Barbara Bardach (520)742-0303 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

学校

餐馆/酒吧

便利店/超市

交通 重新设置 重新设置 地图中间