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在售 - Oro Valley, AZ, United States - ¥20,812,446
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Oro Valley, AZ, 85704 - United States

630 W Calle Concordia

约¥20,812,446
原货币价格 $3,285,000
独立家庭住宅

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  • 6
    卧室
  • 4.5
    浴室 (1 全卫, 7 半卫)
  • 8186
    平方英尺 (4.56 英亩)

房产描述

HACIENDA ESCONDIDA | Oro Valley 6,659 SF & 1,527 SF Guest House, 6 BR, 8 BA, Gated 4.6 Acres $3,285,000 | Text Code: T40302954 Standard Message and Data Rates May Apply.

上市日期: 2017年11月16日

联系方式

分部：
Long Realty Company/Oro Valley
代理经纪:
Barbara Bardach
(520)742-0303

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分部：
Long Realty Company/Oro Valley
代理经纪:
Barbara Bardach
(520)742-0303

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