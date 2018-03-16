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Erin, N0B 1T0 - Canada 5508 Fourth Line 约¥14,209,863 原货币价格 $2,242,860 独立家庭住宅 房产描述 Welcome to Paradise 101 acres just off Highway 124. Gorgeous 2+ acre swimming pond, surrounded with beaches and waterfalls. $2,900,000 联系方式 分部： McEnery Real Estate Inc. Brokerage 了解更多信息 代理经纪: Bryce McEnery (519)994-0550 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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