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在售 - Erin, Canada - ¥14,209,863
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Erin, N0B 1T0 - Canada

5508 Fourth Line

约¥14,209,863
原货币价格 $2,242,860
独立家庭住宅

房产描述

Welcome to Paradise 101 acres just off Highway 124. Gorgeous 2+ acre swimming pond, surrounded with beaches and waterfalls. $2,900,000

上市日期: 2017年11月16日

MLS ID: X3961710

联系方式

分部：
McEnery Real Estate Inc. Brokerage
代理经纪:
Bryce McEnery
(519)994-0550

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